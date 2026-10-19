10 दिनों तक टाइगर श्रॉफ पर रखी नजर, घर और जिम की रेकी की... फुटबॉल मैदान से निकलते ही बरसाई गोलियां

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम हुए जानलेवा हमले के मामले में मुंबई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी सफलता हासिल की है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि हमलावरों ने घटना को अंजाम देने से पहले अभिनेता के घर और जिम की करीब 10 दिनों तक रेकी की थी।

आरोपी सोशल मीडिया पर पैपराजी के वीडियो और ब्लॉगर्स के जरिए टाइगर के आने-जाने की जगहों और उनके डेली शेड्यूल पर लगातार नजर रख रहे थे। टाइगर पर गोलाबारी करने वाले तीनों शूटर्स को पुलिस ने कोटा से गिरफ्तार कर लिया है।

फुटबॉल ग्राउंड से लौटते समय हुआ हमला रविवार शाम को जब टाइगर श्रॉफ एक फुटबॉल ग्राउंड से अपने घर लौट रहे थे, तब मोटरसाइकिल पर सवार तीन हमलावरों ने उनकी कार को घेर लिया। आरोपियों ने कार की विंडशील्ड और साइड खिड़कियों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ सात राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि पांच गोलियां कार पर लगीं, जबकि दो निशाने से चूक गईं।

पाचंवीं गोली चलाने के बाद, पैसेंजर साइड की खिड़की के पास खड़ा एक हमलावर कार के बेहद करीब आ गया और उसने बहुत पास से टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने की कोशिश की। लेकिन, ऐन वक्त पर उसकी पिस्तौल जाम हो गई, जिससे अभिनेता की जान बाल-बाल बच गई।

इस सनसनीखेज हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। हैंडलर्स के संपर्क में थे आरोपी जांच में सामने आया है कि आरोपी व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए लगातार अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे। इन्हीं ऐप्स के माध्यम से उन्हें अपराध स्थल की सटीक लोकेशन भेजी गई थी। हमले के बाद आरोपी पहले से तय रूट, SV रोड होते हुए विले पार्ले और अंधेरी, की तरफ भागे।

उन्होंने अंधेरी वेस्ट रेलवे स्टेशन के पास अपनी मोटरसाइकिल छोड़ी और बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन में सवार हो गए। इसके बाद ट्रेन में सवार हो गए, वे जयपुर पहुंचकर वहां से बस पकड़कर दिल्ली और फिर दिल्ली से नेपाल जाने भागने की फिराक में थे। लेकिन पुलिस ने उन्हें कोटा से गिरफ्तार कर लिया।