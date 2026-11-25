डिजिटल डेस्क, पुणे। पुणे के येवलेवाडी इलाके में बेहद भीषण हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि बुधवार दोपहर पुणे के येवलेवाड़ी इलाके में ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के बाहर बस स्टॉप पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी और उसके बाद बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे छात्रों को भी कुचल दिया , जिससे तीन छात्रों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए ।

यह हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ जब ट्रक बोपदेव घाट की खड़ी ढलान से नीचे उतर रहा था; तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने नियंत्रण खो दिया। बताया जाता है कि वाहन ने पहले एक अन्य वाहन को टक्कर मारी और फिर सड़क से उतरकर सड़क किनारे बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे कॉलेज के छात्रों को कुचल दिया। पांचों घायल छात्रों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया।