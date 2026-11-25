पुणे में बेकाबू ट्रक का कहर: कार को टक्कर मारकर बस स्टॉप पर चढ़ा, 3 छात्रों की मौत और 2 घायल
पुणे के येवलेवाड़ी इलाके में ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के बाहर बस स्टॉप पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी और उसके बाद बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे छात्रों को भी कुचल दिया , जिससे तीन छात्रों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए ।
HighLights
ट्रक तेज रफ्तार में था जिसने अपना नियंत्रण खो दिया
पुलिस ने 22 वर्षीय ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है
डिजिटल डेस्क, पुणे। पुणे के येवलेवाडी इलाके में बेहद भीषण हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि बुधवार दोपहर पुणे के येवलेवाड़ी इलाके में ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के बाहर बस स्टॉप पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी और उसके बाद बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे छात्रों को भी कुचल दिया , जिससे तीन छात्रों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए ।
यह हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ जब ट्रक बोपदेव घाट की खड़ी ढलान से नीचे उतर रहा था; तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने नियंत्रण खो दिया।
बताया जाता है कि वाहन ने पहले एक अन्य वाहन को टक्कर मारी और फिर सड़क से उतरकर सड़क किनारे बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे कॉलेज के छात्रों को कुचल दिया। पांचों घायल छात्रों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया।
हालांकि, पुलिस के अनुसार, उनमें से तीन, जिनकी पहचान सिद्धेश राजे, विशाल डांगडे और मोहिनी चौधरी के रूप में हुई है, ने दम तोड़ दिया। घायल छात्रों की पहचान श्वेता तालेकर और सोहम घंगाले के रूप में हुई है।
उनका इलाज वानोवरी स्थित रूबी हॉल क्लिनिक और कोंढवा स्थित इनामदार अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने 22 वर्षीय ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है।
(सोर्स- एएनआई)