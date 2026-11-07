PF खाते में इन तीन बातों का जरूर रखें ध्यान, पैसे निकालने में मिलेगी मदद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रोविडेंट फंड (पीएफ) आमतौर पर नौकरीपेशा लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा होते हैं। पीएम में जमा पैसे अक्सर परेशानी या मुसीबत के वक्त काम आते हैं। इसलिए पीएम फंड से पैसे निकालने के लिए इसकी सारी जानकारी सही और अपडेटेड होनी चाहिए तभी आपका क्लेम (पैसा निकासी) जल्द और सुरक्षित हो पाएगा।

पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें नाम, जन्मतिथि और ज्वाइनिंग की तारीख या नौकरी छोड़ने की तारीख शामिल है। इनकी जानकारी में से अगर एक भी गलत होगी तो आपको पैसे निकालने में परेशानी होगी या आपका क्लेम अटक जाएगा।

जानकारी अपडेट कर उठाएं सुविधा का लाभ आइए जानते हैं कैसे इन जानकारी को सही या अपडेट कर आप इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ पोर्टल पर आप आवेदन कर ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। इसके लिए पांच स्टेप्स जरूरी है। आइए जानें इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका।