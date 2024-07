PM Modi's Russia Visit: 'नेहरूफोबिया से ग्रस्त लोगों को भी...,' जयराम रमेश का PM मोदी पर तंज; कही ये बात

इस दौरान जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे "नेहरूफोबिया से ग्रस्त" लोगों को भी इसे याद करना चाहिए।

मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा से पहले, कांग्रेस महासचिव एवं संचार मामलों के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि ऑस्ट्रिया गणराज्य की पूर्ण स्थापना 26 अक्टूबर 1955 को हुई थी, जिसे इसका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और ये वास्तविकता बनने में जिस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी, वह कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति था, जिसे नरेंद्र मोदी नफरत करना और बदनाम करना पसंद करते हैं।

Today the non-biological PM is in Austria.



The Republic of Austria was established fully only on October 26th 1955, which is celebrated as its National Day. One person who was critical to this becoming a reality was none other than the man Mr. Modi loves to hate and defame.… pic.twitter.com/scTri4EPBI— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 9, 2024