पीटीआई, नई दिल्ली। विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (एफसीआरए) की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति के विपक्षी सदस्यों ने बैठकों की कार्यवाही में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने हितधारकों की आपत्तियों और बैठकों के विवरण दर्ज करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं।

राज्यसभा सदस्य पी. विल्सन ने समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल को पत्र लिखकर विभिन्न संगठनों से मिले 12 ज्ञापनों का ब्योरा मांगा है। उन्होंने कहा कि कई धार्मिक संस्थाओं, धर्मार्थ ट्रस्ट और गैर सरकारी संगठनों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला।