Meghalaya: डीजीपी बोले; भीड़ CM पर हमले की साजिश थी सोची समझी, पत्थर और बोतलों से हमला कर जान लेने का था इरादा

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि सभी साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाएगा। घटना में कथित संलिप्तता के लिए विपक्षी टीएमसी नेता रिचर्ड मांग मराक सहित 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पथराव और आगजनी की घटना के वीडियो फुटेज की मदद से अन्य 26 लोगों की पहचान की गई है।

Meghalaya: डीजीपी बोले; भीड़ CM पर हमले की साजिश थी सोची समझी

Your browser does not support the audio element.