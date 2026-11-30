डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र के शुरू होने के साथ ही सियासी सरगर्मी चरम पर है। सोमवार से शुरू हो रहे इस सत्र में केंद्र सरकार डिलिमिटेशन से जुड़ा अपना विधायी पैकेज पेश करने की तैयारी में है।

इसके तहत लोकसभा की अधिकतम सीटों को बढ़ाकर 850 करने और विधानसभाओं व लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है। सरकार का दावा है कि इस संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए उसके पास 371 लोकसभा सांसदों का समर्थन है, जो जरूरी दो-तिहाई बहुमत से अधिक है।

विपक्षी एकता को चेन्नई में लगा बड़ा झटका अप्रैल में इसी तरह का विधेयक पास न हो पाने के बाद से अब तक संसद का सियासी गणित काफी बदल चुका है। विपक्ष को एकजुट रखने की कोशिशों के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन को रविवार को चेन्नई में सबसे बड़ा झटका लगा।

सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और ममता बनर्जी समेत विपक्षी नेताओं के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात कर उनसे इस बिल का विरोध करने की अपील की। हालांकि, स्टालिन अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर यह परिसीमन बिल गिर जाता है, तो तमिलनाडु को मिल रहा सीमित संरक्षण भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस विकल्प नहीं है और उनके लिए तमिलनाडु का हित सबसे पहले है। डीएमके के 22 लोकसभा सांसदों के समर्थन के साथ, कांग्रेस की अपने पुराने सहयोगी को साथ लाने की कोशिश नाकाम हो गई है।

अप्रैल से अब तक कैसे बदल गया नंबर गेम? 17 अप्रैल को जब संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पर वोटिंग हुई थी, तब सरकार जरूरी आंकड़े से पीछे रह गई थी। उस समय 528 सांसदों ने वोट डाला था, जिसमें बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे। तब सरकार को 352 वोटों की जरूरत थी और वह 54 वोटों से चूक गई थी।

लेकिन इसके बाद से समीकरण काफी बदल गए हैं। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी सांसद अलग होकर 'नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (एनसीपीआई) में शामिल हो गए हैं और उन्होंने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसद भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो चुके हैं।

वर्तमान में एनडीए के पास 299 सांसद हैं, जिनमें भाजपा के 240, टीडीपी के 16, शिंदे गुट की शिवसेना के 13 और जदयू के 12 सांसद शामिल हैं। इसके अलावा सरकार को डीएमके (22), शरद पवार की एनसीपी (8), एनसीपीआई (20) और वाईएसआर कांग्रेस (4) के समर्थन की उम्मीद है। इन सभी को मिलाकर यह आंकड़ा 353 तक पहुंचता है, जबकि सरकार अलग से 371 सांसदों के समर्थन का दावा कर रही है।

विपक्ष की घटती ताकत अप्रैल में इस बिल का विरोध करने वाली शरद पवार की एनसीपी (SP) ने भी इस बार संशोधित प्रस्ताव के समर्थन के संकेत दिए हैं। वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं।

दूसरी ओर, इंडिया गठबंधन की संख्या कम हुई है, जिसमें अब कांग्रेस के 98, सपा के 37, ममता बनर्जी गुट की टीएमसी के 8, राजद के 4, शिवसेना (यूबीटी) के 3 और वाम दलों के 9 सांसद बचे हैं। इस बीच, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मांग की है कि अयोग्यता की कार्यवाही लंबित रहने तक पार्टी के 20 बागी सांसदों को वोटिंग की अनुमति न दी जाए। क्या है सरकार का नया प्रस्ताव?सरकार के इस विधायी पैकेज में संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में संशोधन से जुड़ा बिल शामिल है। इसके तहत लोकसभा की अधिकतम सीटें बढ़ाकर 850 (राज्यों के लिए 815 तक और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35) और राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सीटें 500 से बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव है। यह विस्तार लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से जुड़ा है। साथ ही, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों में भी 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी, और इन्हीं बढ़ी हुई सीटों के भीतर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा।

संशोधित ढांचे में सभी राज्यों की सीटों में एकसमान 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जिससे 2051 तक राज्यों की हिस्सेदारी का मौजूदा अनुपात सुरक्षित रहेगा। यही प्रावधान डीएमके के समर्थन की मुख्य वजह बना है। पीएम मोदी की बैठक के बाद पार्टियों ने जारी किया व्हिप विशेष सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम अपने आवास पर वरिष्ठ मंत्रियों और भाजपा सांसदों के साथ बैठक की। इससे पहले एक वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा था कि महिला सशक्तिकरण और देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना जरूरी है।

सदन में सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों को तीन-लाइन का व्हिप जारी किया है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि भारत संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत संवैधानिक आरक्षण देने वाली पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।