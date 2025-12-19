Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तनाव के बीच पूर्वी आर्मी कमांडर ने किया बांग्लादेश सीमा का दौरा, BSF के साथ की बैठक

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:05 PM (IST)

    जुलाई विद्रोह के नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया है। पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने त्रिपुरा ...और पढ़ें

    Hero Image

    पूर्वी कमान के प्रमुख ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की (फोटो सोर्स- जेएनएन)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में फैले तनाव और विभिन्न हिस्सों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं के बीच सेना की पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने शुक्रवार को त्रिपुरा और मिजोरम में भारत-बांग्लादेश सीमा का दौरा कर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौजूदा स्थिति की गहन समीक्षा की

    कोलकाता में पूर्वी कमान मुख्यालय द्वारा एक बयान में बताया गया कि आर्मी कमांडर (जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ) लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ दक्षिण त्रिपुरा में बेलोनिया सीमा चौकी का दौरा कर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मौजूदा स्थिति की गहन समीक्षा की। आर्मी कमांडर ने इस दौरान सीमा सुरक्षा बल (BSF) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की।

    अधिकारियों ने बताया कि आर्मी कमांडर ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ त्रिपुरा के अलावा सेना के स्पीयर कोर के अंतर्गत मिजोरम के परवा में असम राइफल्स और बीएसएफ के कंपनी ऑपरेटिंग बेस का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मिजोरम में भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की तथा सेना, बीएसएफ और असम राइफल्स के जवानों की दृढ़ता, निष्ठा, कार्यकुशलता और उच्च ऑपरेशनल तैयारियों की प्रशंसा की।

    मोहम्मद यूनुस का एलान

    मालूम हो कि बांग्लादेश में पिछले साल जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु के बाद शुक्रवार को बांग्लादेश में तनाव फैल गया, जिस वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन, हिंसा और तोड़फोड़ हुई।

    बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस द्वारा राष्ट्र को संबोधित एक टेलीविजन भाषण में इंकलाब मंच के नेता हादी की मौत की पुष्टि किए जाने के बाद गुरुवार रात को चटगांव स्थित भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास पर पथराव सहित देश के विभिन्न हिस्से हमलों और तोडफ़ोड़ की घटनाओं से दहल गए।

    बांग्लादेश में हिंसा का असर दिल्ली तक... बढ़ाई गई हाई कमीशन की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्ती