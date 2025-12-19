तनाव के बीच पूर्वी आर्मी कमांडर ने किया बांग्लादेश सीमा का दौरा, BSF के साथ की बैठक

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में फैले तनाव और विभिन्न हिस्सों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं के बीच सेना की पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने शुक्रवार को त्रिपुरा और मिजोरम में भारत-बांग्लादेश सीमा का दौरा कर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया।

मौजूदा स्थिति की गहन समीक्षा की कोलकाता में पूर्वी कमान मुख्यालय द्वारा एक बयान में बताया गया कि आर्मी कमांडर (जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ) लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ दक्षिण त्रिपुरा में बेलोनिया सीमा चौकी का दौरा कर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मौजूदा स्थिति की गहन समीक्षा की। आर्मी कमांडर ने इस दौरान सीमा सुरक्षा बल (BSF) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की।

अधिकारियों ने बताया कि आर्मी कमांडर ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ त्रिपुरा के अलावा सेना के स्पीयर कोर के अंतर्गत मिजोरम के परवा में असम राइफल्स और बीएसएफ के कंपनी ऑपरेटिंग बेस का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मिजोरम में भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की तथा सेना, बीएसएफ और असम राइफल्स के जवानों की दृढ़ता, निष्ठा, कार्यकुशलता और उच्च ऑपरेशनल तैयारियों की प्रशंसा की।

मोहम्मद यूनुस का एलान मालूम हो कि बांग्लादेश में पिछले साल जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु के बाद शुक्रवार को बांग्लादेश में तनाव फैल गया, जिस वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन, हिंसा और तोड़फोड़ हुई।