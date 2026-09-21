'सीएम रेवंत रेड्डी के करीबी ने गेस्ट हाउस में बुलाया', तेलंगाना की महिला कारोबारी का गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना में एक महिला व्यवसायी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के करीबी सहयोगी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हैदराबाद की आउटडोर विज्ञापन कंपनी मिथुना एड्स की प्रोपराइटर के. शोभा रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर यह मामला उठाया है।

महिला उद्यमी के अनुसार, मुख्यमंत्री के एक करीबी व्यक्ति ने उनके विज्ञापन व्यवसाय से जुड़े एक मामले पर बातचीत करने के लिए उन्हें 'गेस्ट हाउस' में बुलाया था। शोभा रेड्डी ने बताया कि वह पिछले तीन सालों से आउटडोर विज्ञापन क्षेत्र में काम करने के लिए एक सही और वैध मौके की तलाश कर रही हैं।

उन्होंने सरकार के सामने यह प्रस्ताव भी रखा था कि जब तक नियमित टेंडर नहीं निकलते, तब तक के लिए एक अस्थायी व्यवस्था के तहत राजस्व साझा करने का मौका दिया जाए। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की मांग इस मामले के सामने आने के बाद तेलंगाना की मुख्य विपक्षी पार्टी बीआरएस ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा लिया है। बीआरएस नेताओं ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से इस पर तुरंत स्पष्टीकरण देने और जवाब देने की मांग की है। बीआरएस नेता आरएस प्रवीण कुमार ने भी इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग उठाई है।

शोभा रेड्डी का दावा है कि उनके प्रस्ताव लंबित होने के बावजूद, नोटिस और नियमों के उल्लंघन के बाद भी शहर में कई विज्ञापन ढांचे जस के तस बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में G.O. Ms. No. 68 के तहत विशेष पायलट प्रोजेक्ट और छूट भी प्रदान की गई है।

गेस्ट हाउस में आने का दबाव महिला उद्यमी ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए लिखा कि जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा आहत किया वह यह थी कि जब मैं अपनी वास्तविक समस्या को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास कर रही थी, तब मैंने एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया जिसे मैं आपके बेहद करीबी के रूप में जानती थी। मुझे मेरे मामले पर चर्चा करने के लिए सीधे एक गेस्ट हाउस में आने के लिए कहा गया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वह सार्वजनिक मंच पर किसी का नाम नहीं लेना चाहती हैं और न ही व्यक्तिगत आरोप लगाना चाहती हैं। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि एक महिला उद्यमी के रूप में मैं दृढ़ता से मानती हूं कि ऐसे मामलों को केवल उचित, पारदर्शी और गरिमापूर्ण चैनलों के माध्यम से ही संभाला जाना चाहिए।