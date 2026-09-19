BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले दानम नागेंद्र की विधायकी रद, तेलंगाना हाई कोर्ट ने पलटा स्पीकर का फैसला

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विधायक दानम नागेंद्र को अयोग्य घोषित कर दिया है, जिन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस के टिकट पर खैरताबाद सीट से जीत दर्ज की थी और बाद में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था।

मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी एम मोहिउद्दीन की पीठ ने फैसला सुनाया कि नागेंद्र 23 अप्रैल, 2024 से अयोग्य माने जाएंगे, क्योंकि यह वही तारीख है जब उन्होंने लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था।

अदालत ने अपने आदेश को स्थगित रखने के नागेंद्र के अनुरोध को खारिज कर दिया, जिससे उन्हें अपील करने का मौका मिल सके, और आदेश की प्रतियां विधानसभा सचिव, स्पीकर तथा चुनाव आयोग को भेजने का निर्देश दिया। 10 विधायकों ने बदला था पाला दानम नागेंद्र उन 10 विधायकों में से एक थे, जिनके चुनाव जीतने के बाद पाला बदलने को लेकर बीआरएस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बीजेपी के विधायक ए महेश्वर रेड्डी और बीआरएस के पी कौशिक रेड्डी ने स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने नागेंद्र के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट ने स्पीकर के निष्कर्षों को संवैधानिक जनादेशों के उल्लंघन और विकृति के आधार पर अस्थिर ठहराया। अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते हुए, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि स्पीकर ने एक गंभीर अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि की है, क्योंकि उन्होंने नागेंद्र के उन सभी कार्यों को सदन के बाहर का मान लिया था।

क्या थी नागेंद्र की दलील? नागेंद्र का तर्क था कि उन्होंने न तो बीआरएस से इस्तीफा दिया है और न ही वह कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी विधायक को दूसरे राजनीतिक दल के टिकट पर संसदीय चुनाव लड़ने से रोकता हो।