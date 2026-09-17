मारपीट की और मुंह पर मिर्ची फेंकी... तेलंगाना में देवर के साथ भागी महिला पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

डिजिटल डेस्क, करीमनगर। 24 अगस्त को तेलंगाना की एक महिला अपने देवर के साथ भाग गई। नौ दिन बाद वह उस आदमी के साथ पुलिस के सामने आई और उसके साथ रहने की इच्छा जताई। इसके बाद वे दोनों साथ रहने लगे।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के अनुसार, बाद में महिला को गांव के स्तर पर सजा दी गई, जिसमें कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की गई और उसके कपड़े उतार दिए गए। क्या है पूरा मामला? यह सब तब शुरू हुआ जब तेलंगाना के करीमनगर जिले के आइलापुर गांव की रहने वाली एक महिला लापता हो गई। उसके पति ने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। 2 सितंबर को वह महिला और उसका देवर पोचाया, स्थानीय पुलिस के सामने पेश हुए और अपने बयान दर्ज कराए। दोनों ने कहा कि वे अपनी मर्जी से घर से गए थे। पुलिस ने जोड़े को समझाया और वापस भेज दिया।

इसके बाद, कुछ रिश्तेदार इन दोनों से मिलने आए और महिला से उलझ पड़े। पुलिस के मुताबिक, महिला को कथित तौर पर डांटा-फटकारा गया और उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस का कहना है कि महिला के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंका गया और उसे पीटा गया।

हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया गया कि एक जाति पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें महिला के साथ मारपीट की गई और उसे मिर्च पाउडर और जीडी (मार्किंग नट) एक ऐसा पदार्थ जिससे त्वचा पर गंभीर छाले पड़ सकते हैं से प्रताड़ित किया गया। वीडियो में यह भी दावा किया गया कि उसके कपड़े उतारकर उसे घुमाया गया और उसके निजी अंगों पर मिर्च पाउडर लगाया गया।