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मारपीट की और मुंह पर मिर्ची फेंकी... तेलंगाना में देवर के साथ भागी महिला पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Published: Thu, 17 Sep 2026 01:02 PM (IST)

तेलंगाना में एक महिला अपने देवर के साथ भाग गई, जिसके बाद उसे कथित तौर पर ग्रामीणों/रिश्तेदारों द्वारा पीटा गया और उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंका गया।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

HighLights

  1. महिला देवर संग भागी, नौ दिन बाद पुलिस के सामने आई।

  2. ग्रामीणों/रिश्तेदारों ने महिला के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंका, मारपीट की।

  3. पुलिस ने निर्वस्त्र करने के दावों को झूठा बताया, जांच जारी है।

डिजिटल डेस्क, करीमनगर। 24 अगस्त को तेलंगाना की एक महिला अपने देवर के साथ भाग गई। नौ दिन बाद वह उस आदमी के साथ पुलिस के सामने आई और उसके साथ रहने की इच्छा जताई। इसके बाद वे दोनों साथ रहने लगे।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के अनुसार, बाद में महिला को गांव के स्तर पर सजा दी गई, जिसमें कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की गई और उसके कपड़े उतार दिए गए।

क्या है पूरा मामला?

यह सब तब शुरू हुआ जब तेलंगाना के करीमनगर जिले के आइलापुर गांव की रहने वाली एक महिला लापता हो गई। उसके पति ने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। 2 सितंबर को वह महिला और उसका देवर पोचाया, स्थानीय पुलिस के सामने पेश हुए और अपने बयान दर्ज कराए। दोनों ने कहा कि वे अपनी मर्जी से घर से गए थे। पुलिस ने जोड़े को समझाया और वापस भेज दिया।

इसके बाद, कुछ रिश्तेदार इन दोनों से मिलने आए और महिला से उलझ पड़े। पुलिस के मुताबिक, महिला को कथित तौर पर डांटा-फटकारा गया और उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस का कहना है कि महिला के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंका गया और उसे पीटा गया।

हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया गया कि एक जाति पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें महिला के साथ मारपीट की गई और उसे मिर्च पाउडर और जीडी (मार्किंग नट) एक ऐसा पदार्थ जिससे त्वचा पर गंभीर छाले पड़ सकते हैं से प्रताड़ित किया गया। वीडियो में यह भी दावा किया गया कि उसके कपड़े उतारकर उसे घुमाया गया और उसके निजी अंगों पर मिर्च पाउडर लगाया गया।

पुलिस ने सोशल मीडिया के दावों को बताया झूठा

पुलिस ने इन दावों को झूठा और अफवाह बताते हुए कहा कि ऐसी कोई पारंपरिक या आदिवासी अदालत की कार्यवाही नहीं हुई थी और यह घटना शादी से जुड़े मामलों को लेकर हुए पारिवारिक झगड़े को लेकर थी। मेटपल्ली सब-डिविजन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ए. रामुलु के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला के चेहरे पर ही मिर्च पाउडर डाला गया था। उन्होंने कहा कि उसे निर्वस्त्र करने, घुमाने या उसके प्राइवेट पार्ट्स पर मिर्च पाउडर लगाने के दावे झूठे और बेबुनियाद हैं।

पीड़िता के बयान के आधार पर 15 सितंबर को मारपीट का मामला दर्ज किया गया था और कथित तौर पर उसके साथ मारपीट और उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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