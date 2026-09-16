तेलंगाना में हैवानियत: पत्नी ने ससुराल जाने से किया मना, तो पति ने काट दी नाक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के मंचेरियल जिले के कोटापल्ली मंडल में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की नाक काट दी। आरोप है कि पत्नी पति के घर लौटने को तैयार नहीं थी, इसलिए झगड़े के दौरान उसने यह हमला किया।

घटना सोमवार को महिला के मायके में हुई। पीड़िता ममता की नाक का एक हिस्सा काट दिया गया। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद वारंगल के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। ममता कोटापल्ली मंडल मुख्यालय की रहने वाली हैं। उन्होंने करीब नौ साल पहले मल्लामपेट गांव के एनागंडला मणिचंदर से शादी की थी। दंपति की दो बेटियां हैं। कुछ समय से दोनों के बीच वैवाहिक मतभेद चल रहे थे। हमले से करीब 10 दिन पहले झगड़ा हुआ, जिसके बाद ममता पति के घर छोड़कर मायके आ गईं। मणिचंदर बार-बार उन्हें घर लौटने को कह रहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।

सोमवार को मणिचंदर ससुराल पहुंचा और ममता के पिता नारायण से बहस करने लगा। इस दौरान उसने नारायण पर लकड़ी की छड़ी से हमला किया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। जब ममता बीच-बचाव करने पहुंचीं तो मणिचंदर ने उन पर भी हमला किया और जोर से नाक काट ली।