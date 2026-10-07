तेलंगाना: तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत; सामने आया खौफनाक वीडियो

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक भयानक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई।

यह घटना रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला मंडल में गोल्लापल्ली के पास हुई। मृतकों की पहचान 36 वर्षीय कुम्मारी मधु, उनकी 30 वर्षीय पत्नी सावित्री और उनके बेटे धनुष के तौर पर हुई है।

एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

मोइनाबाद मंडल के मेडीपल्ली गांव के रहने वाले इस परिवार के सदस्य चनवेल्ली में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के बाद जब वे घर लौट रहे थे, तब ये हादसा हुआ।