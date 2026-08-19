तेलंगाना में सनसनीखेज वारदात, 10वीं के छात्र ने घर में घुसकर स्कूल डायरेक्टर की चाकू मारकर की हत्या

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एक प्राइवेट स्कूल की 10वीं क्लास के स्टूडेंट ने कथित तौर पर स्कूल की डायरेक्टर और टीचर की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मृतक महिला की पहचान कल्लू रूपा रेड्डी के तौर पर हुई है। नलगोंडा पुलिस के मुताबिक, नागार्जुन स्कूल की डायरेक्टर और टीचर रूपा रेड्डी की उनके घर पर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि स्कूल के ही 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट ने चाकू मारकर उनकी हत्या की। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

शरीर पर चाकू से घाव के कई निशान पिछले हफ्ते कोंडामाल्लेपल्ली मंडल में उनके घर पर उन्हें मृत पाया गया था। उनके शरीर पर चाकू के कई घाव थे। पुलिस ने बताया कि घटना के समय महिला घर पर अकेली थीं। उनके पति हैदराबाद में थे। जब उन्होंने फोन किया और कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें चिंता हुई और उन्होंने कुछ पड़ोसियों को इसकी सूचना दी।