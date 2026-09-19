तेलंगाना में RPF जवान ने महिला को पीटा, बाल पकड़कर घसीटा; वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने शुरू की जांच

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के एक रेलवे स्टेशन से ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पुलिस वर्दी को शर्मसार किया है। यहां शुक्रवार रात रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के एक जवान ने महिला की पिटाई की और उसके बाल पकड़कर घसीटा।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसे देखकर लोगों के बीच काफी गुस्सा है, जिसके बाद अधिकारियों को उस जवान के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। RPF के जवान के खिलाफ कार्रवाई की मांग सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि RPF जवान महिला के साथ हाथापाई कर रहा है, उसे पीटता है और रेलवे स्टेशन परिसर के पास उसके बाल पकड़कर घसीटता भी है।