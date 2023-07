Telangana: सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, वेतन भत्ते और आवास के मुद्दों पर KCR सरकार करेगी घोषणा

Telangana News तेलंगाना के केसीआर सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आने वाली है। सरकार इन कर्मचारियों के लिए वेतन भत्ते सरकारी आवास अंतरिम पद जैसे मुद्दों से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। अगले दस दिनों में सीएम केसीआर सभी ट्रेड यूनियनों से मुलाकात करेंगे और कई बड़े बदलाव करेंगे। सीएम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और प्रक्रिया तय करेंगे।

केसीआर सरकार जल्द आयोजित करेगी दूसरा पीआरसी

Your browser does not support the audio element.