डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार को करीब तीन साल का वक्त हो गया है, लेकिन अब पार्टी के अंदर से अंदरूनी कलह की आवाजें तेज हो गई हैं।

मुख्यमंत्री को अपनी ही पार्टी में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के मौजूदा विधायक, सांसद और मंत्री उन पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं।

कांग्रेस में अंदरूनी कलह

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ कांग्रेस के अंदर से ही सार्वजनिक टकराव, भ्रष्टाचार के आरोप, विकास फंड को लेकर विवाद, मंत्रियों के बीच आपसी खींचतान की बात सामने आई है।

इसे लेकर कांग्रेस आलाकमान तक भी शिकायतें पहुंची हैं। पार्टी ने इन आंतरिक मतभेदों को सुलझाने के लिए एक नया प्रभारी नियुक्त किया है।

सीएम रेवंत रेड्डी पर लगे आरोप

तेलंगाना कांग्रेस में अब ताजा विवाद मुनुगोडे के विधायक कोमाटिरेड्डी राज गोपाल रेड्डी के बयान से शुरू हुआ। उन्होंने रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया कि वह उन विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों के साथ भेदभाव कर रही है।

राज गोपाल रेड्डी ने आरोप लगाया कि विकास फंड मुख्य रूप से कोडांगल और उन निर्वाचन क्षेत्रों को दिया जा रहा है जिनका प्रतिनिधित्व मंत्री कर रहे हैं, जबकि अन्य विधायक बुनियादी विकास कार्यों के लिए फंड पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।ॉ

'नेताओं को पागल कुत्तों ने काट लिया है' राज गोपाल रेड्डी के बयान के जवाब में सीएम रेवंत रेड्डी ने पलटवार किया और असंतुष्ट विधायकों का नाम लिए बिना कहा कि उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं को पागल कुत्तों ने काट लिया है।

राज गोपाल रेड्डी ने तेलंगाना सीएम के बयान के विवाद को और बढ़ा दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि संवैधानिक और राजनीतिक पदों पर बैठे वरिष्ठ नेताओं को किस गरिमा के साथ बात करनी चाहिए। उन्होंने सरकार के 'भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन' के दावों पर भी सवाल खड़े किए।

कांग्रेस में यह संकट सिर्फ इस ताजा विवाद तक सीमित नहीं है। खबरों के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली के दौरान, वरिष्ठ मंत्री दामोदर राजनरसिम्हा और जुक्कल के विधायक टी. लक्ष्मीकांत राव के बीच सार्वजनिक रूप से तीखी बहस हुई थी।