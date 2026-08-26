तेलंगाना: हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही बस की ट्रक से टक्कर, 6 लोगों की मौत
तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में आज सुबह प्राइवेट बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
HighLights
सूर्यापेट में सुबह 5:20 बजे हुआ हादसा।
हैदराबाद-विजयवाड़ा बस की ट्रक से टक्कर।
हादसे में 6 लोगों की मौत, कई घायल।
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में आज सुबह करीब 5 बजकर 20 मिनट पर एक बड़ा हादसा हो गया। एक प्राइवेट ट्रैवल बस की ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है।
यह बस हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी। बस में 43 यात्री सवार थे। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, उन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
सूर्यापेट में हुए हादसे में 6 लोगों की मौत
समाचार एजेंसी एएनआइ को सूर्यापेट पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, एक प्राइवेट ट्रैवल बस हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी। बस में 43 यात्री सवार थे, लेकिन अचानक ही दुर्गापुरम स्टेज के पास बस की ट्रक हो गई।
इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूर्यापेट पुलिस ने बताया, 'हमने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भेज दिया है और मामले की जांच कर रहे हैं।'
(समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)
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