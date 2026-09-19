तेलंगाना: स्कूल की सीढ़ियों से गिरने से 9 साल की बच्ची की मौत, CCTV में कैद हुई घटना

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के एक प्राइवेट स्कूल 9 साल की बच्ची सीढ़ियों से गिर गई। बच्ची को गंभीर चोटें आई थीं, जिसके चलते उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि यह घटना गुरुवार को हुई। सीढ़ियों से गिरने की वजह से चौथी क्लास की छात्रा वर्णिका के सिर में काफी चोट आई थी, जिसकी वजह से उसकी जान नहीं बच पाई। सीढ़ियों से गिरने से छात्रा की मौत शुरुआती जानकारी के मुताबिक, वर्णिका गुरुवार को स्कूल गई थी। जब वह सीढ़ियों से जा रही थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। गिरने के बाद वह बेहोश हो गई और स्कूल के कर्मचारी उसे पास के अस्पताल ले गए।

इलाज के बावजूद, डॉक्टर वर्णिका को बचा नहीं पाए और चोटों के कारण अगले दिन शुक्रवार, 18 सितंबर को उसकी मौत हो गई। CCTV में कैद हुई घटना यह घटना स्कूल के CCTV कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में देखा गया कि वर्णिका सीढ़ियों से नीचे जा रही थी और फिर अचानक ही बैलेंस बिगड़ने से गिर गई। वर्णिका के गिरने के बाद एक छात्र मदद के लिए टीचर को बुलाता हुआ दिखा। इसके बाद एक टीचर बच्ची को चेक करते और चोट के निशान देखते हुए दिखाई देता है। पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह कैसे गिरी और उसके बाद क्या हुआ। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या वर्णिका को पहले से कोई बीमारी थी।

परिवार ने स्कूल पर लगाया आरोप बच्ची के परिवार ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने ठीक से जानकारी नहीं दी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें तुरंत सूचित नहीं किया गया और घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई, जिससे बच्ची को अस्पताल ले जाने में देरी हुई।