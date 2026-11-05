तेलंगाना में बड़ा हादसा, मछुआरों को बचाते समय SDRF की दो नाव पलटीं; 10 जवान लापता

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के खम्मम जिले में बेथुपल्ली झील में फंसे मछुआरों को बचाने के अभियान के दौरान, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) के करीब 10 जवान लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान दो नावें पलट गईं।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, बुधवार शाम ये जवान सथुपल्ली मंडल में स्थित झील में दो नावों के जरिए बचाव अभियान चला रहे थे, तभी नावें पलट गईं। वे झील में फंसे मछुआरों के एक समूह को बचाने के लिए गए थे।

'मुरासु' चक्रवात की चपेट में 10 जवान आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे खम्मम जिले में 'मुरासु' चक्रवात के कारण भारी बारिश हो रही है। खम्मम जिले के कलेक्टर दिवाकर टी.एस. और अन्य अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और लापता जवानों की तलाश के लिए टीमें तैनात कीं।

तेलंगाना के राजस्व मंत्री पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि बचाव टीमों ने लापता SDRF जवानों के संभावित स्थान का पता लगा लिया है। उन्होंने कहा कि जवानों को सुरक्षित बचा लिया जाएगा।

जवानों के लिए बचाव अभियान जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर को लापता जवानों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्य सचिव संजय जाजू को भी स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) के जवानों को तैनात किया गया है और वे बचाव अभियान चला रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने एक्स पर लिखा, 'तेलंगाना के खम्मम जिले के सथुपल्ली में बेथुपल्ली झील के बाढ़ के पानी में फंसे मछुआरों को बचाने के अभियान के दौरान SDRF जवानों के लापता होने की खबर से बहुत चिंतित हूं।'