एएनआई, नई दिल्ली। अमेरिका की साइबर सिक्यूरिटी कंपनी पॉलो ऑल्टो नेटवर्क्स के चेयरमैन एवं सीईओ निकेश अरोड़ा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री की तकनीक की समझ और उसके सकारात्मक पक्ष को लेकर स्पष्ट दृष्टि की सराहना की।

अरोड़ा ने मुलाकात के बाद 'एक्स' पर लिखा, 'मैं उनकी तकनीक की समझ और इसके सकारात्मक पक्ष को देखने के उनके स्पष्ट नजरिये से प्रभावित हूं। एआई की असीम संभावनाएं हैं और इससे आम लोगों को किस तरह लाभ मिल सकता है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा या भारत में कारोबार करने की राह की बाधाएं दूर करना।'