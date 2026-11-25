डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के गुना में एक सरकारी टीचर पर 12वीं की एक छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा है। आरोप में कहा गया है कि टीचर ने छात्रा पर फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए दबाव डाला।

वहीं अब सरकारी स्कूल के शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी, जो गणित का शिक्षक है, ने छात्रा को अपने साथ बाहर खाना खाने के लिए बुलाया और उसे आपत्तिजनक मैसेज भी भेजे। छात्रा की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसे स्कूल से ही गिरफ्तार कर लिया।

छात्रा के अनुसार, जब उसने शिक्षक की इन हरकतों का विरोध किया, तो आरोपी ने उसे परीक्षा में कम अंक देने और शैक्षणिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। इस मानसिक तनाव से परेशान होकर छात्रा ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद मामला अधिकारियों के सामने आया।