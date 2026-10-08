तमिलनाडु में टीचर ने इंस्टाग्राम पर नाबालिग छात्रा से किया संपर्क, घर बुलाकर किया यौन शोषण; पुलिस ने किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में एक पुरुष स्कूल टीचर को इंस्टाग्राम पर संपर्क करने के बाद एक छात्रा के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

इस मामले ने एक बार फिर बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। पुलिस ने बताया कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर ने इंस्टाग्राम के जरिए छात्रा से संपर्क किया और कथित तौर पर उसे बहला-फुसलाकर घर बुलाकर उसका यौन शोषण किया।

नाबालिग है छात्रा टीचर को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (POCSO) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "हम जांच कर रहे हैं कि यह कब से हो रहा था। चूंकि छात्रा नाबालिग है, इसलिए यह साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन है और इसमें सहमति का सवाल ही नहीं उठता।"

इस मामले ने भारत में बाल अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग को फिर से तेज कर दिया है। इनमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए उम्र की पाबंदियां और पैरेंटल कंट्रोल जैसे उपाय शामिल हैं।

'सोशल मीडिया पर पाबंदी समय की मांग' बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वालीं राम्या श्रीराम ने कहा कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर उम्र के हिसाब से पाबंदियां और सुरक्षित एक्सेस जरूरी है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि चर्चा का मुख्य केंद्र इंस्टाग्राम पर बच्चों की मौजूदगी को नहीं बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर उम्र के हिसाब से कुछ पाबंदियां होनी चाहिए। वे अभी बढ़ रहे हैं, भरोसा और सीमाओं के बारे में सीख रहे हैं और हो सकता है कि उन्हें हमेशा यह समझ न आए कि कोई उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के प्रतिबंधों से पीड़ित को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को माता-पिता के खातों और पर्यवेक्षण के माध्यम से भी पहुंच दी जा सकती है। श्रीराम ने कहा कि इस मामले में अधिक गंभीर चिंता एक भरोसेमंद वयस्क द्वारा कथित तौर पर सीमाओं को पार करना है।