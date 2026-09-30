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तमिलनाडु: यूट्यूबर के घर करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर 'दिखावा' पड़ा भारी

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Wed, 30 Sep 2026 02:44 AM (IST)

तमिलनाडु में यूट्यूबर के घर हुई एक करोड़ की चोरी के मुख्य आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर कीमती सामान का बड़ा हिस्सा बरामद कर लिया।

तमिलनाडु: यूट्यूबर के घर करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार (फोटो- सोशल मीडिया)

तमिलनाडु: यूट्यूबर के घर करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार (फोटो- सोशल मीडिया)

HighLights

  1. यूट्यूबर अक्सर रील्स अपलोड करती थी, जिनमें रुपये की गड्डियां, सोना आदि दिखाती थीं

  2. यूट्यूबर के घर हुई एक करोड़ की चोरी का मुख्य आरोपित पकड़ा गया

पीटीआई, नागरकोइल। तमिलनाडु में यूट्यूबर के घर हुई एक करोड़ की चोरी के मुख्य आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर कीमती सामान का बड़ा हिस्सा बरामद कर लिया।

यूट्यूबर अक्सर रील्स और वीडियो अपलोड करती थी, जिनमें रुपये की गड्डियां, हर महीने खरीदी गई सोने की चीजें और अपने परिवार के घूमने-फिरने की जगहों और आउटिंग की लाइव अपडेट दिखाती थी।

जांचकर्ताओं को शक है कि इन ऑनलाइन पोस्ट की वजह से घर आसानी से निशाना बन गया होगा, क्योंकि इनसे घर में मौजूद संपत्ति और घर के खाली रहने के सही समय का पता चल गया होगा।

पुलिस अधीक्षक अंशुल नागर ने बताया कि यह घटना गुरुवार रात को हुई जब यूट्यूबर मधुमिता, उनके पति और उनका बच्चा शापिंग के लिए गए हुए थे। उनके घर पर न होने का फायदा उठाकर चोर पिछले दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुस गए।

उन्होंने बेडरूम की अलमारी तोड़ी और लगभग एक करोड़ रुपये के कीमत के जेवरात और कैश चोरी कर लिए। मामले की जांच के लिए तुरंत पांच विशेष टीमें तैनात की गईं।

उन्होंने कहा, "सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, फारेंसिक जांच और स्थानीय गतिविधियों पर नजर रखने के बाद, पुलिस सेंधमारी में शामिल मुख्य आरोपित की पहचान करने और उसे पकड़ने में कामयाब रही।"