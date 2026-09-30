तमिलनाडु: यूट्यूबर के घर करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर 'दिखावा' पड़ा भारी

पीटीआई, नागरकोइल। तमिलनाडु में यूट्यूबर के घर हुई एक करोड़ की चोरी के मुख्य आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर कीमती सामान का बड़ा हिस्सा बरामद कर लिया।

यूट्यूबर अक्सर रील्स और वीडियो अपलोड करती थी, जिनमें रुपये की गड्डियां, हर महीने खरीदी गई सोने की चीजें और अपने परिवार के घूमने-फिरने की जगहों और आउटिंग की लाइव अपडेट दिखाती थी।

जांचकर्ताओं को शक है कि इन ऑनलाइन पोस्ट की वजह से घर आसानी से निशाना बन गया होगा, क्योंकि इनसे घर में मौजूद संपत्ति और घर के खाली रहने के सही समय का पता चल गया होगा।

पुलिस अधीक्षक अंशुल नागर ने बताया कि यह घटना गुरुवार रात को हुई जब यूट्यूबर मधुमिता, उनके पति और उनका बच्चा शापिंग के लिए गए हुए थे। उनके घर पर न होने का फायदा उठाकर चोर पिछले दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुस गए।