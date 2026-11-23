डिजिटल डेस्क, मुंबई। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस अपने दशकों के सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह की ओर बढ़ रही है। 26 नवंबर को होने वाली कंपनी के निदेशक बोर्ड की बैठक में एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जाना है, जो यह तय करेगा कि टाटा संस एक प्राइवेट कंपनी बनी रहेगी या आम जनता के लिए अपने शेयर बाजार में उतारेगी।

बोर्ड के सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। पहला रास्ता भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 16 नवंबर के उस पत्र का पालन करना है, जिसमें दोहराया गया है कि टाटा संस को अपर-लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के नियमों के तहत अपने शेयरों को शेयर बाजार में लिस्ट कराना होगा।

दूसरा रास्ता टाटा ट्रस्ट्स के 28 सितंबर के उस प्रस्ताव का है, जिसमें दो कंपनियों का टाटा संस में विलय करने की बात कही गई है। ऐसा होने पर नई इकाई एनबीएफसी और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) के दायरे से बाहर हो जाएगी और उसे आईपीओ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बोर्ड और टाटा ट्रस्ट्स के बीच गहराए मतभेद छह सदस्यीय टाटा संस बोर्ड इस मुद्दे पर पहले से ही बंटा हुआ है। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन और टाटा संस के निदेशक नोएल टाटा आईपीओ लाने के विरोध में हैं, जबकि बाकी पांच निदेशक आरबीआई के नियमों के तहत लिस्टिंग के पक्ष में हैं।

यह मतभेद टाटा ट्रस्ट्स के भीतर भी दिखाई दे रहा है, जहां नोएल के बड़े सौतेले भाई जिमी टाटा, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह जैसे ट्रस्टी आईपीओ लाने का समर्थन कर रहे हैं। आरबीआई का ताजा पत्र और ट्रस्ट्स की विलय योजना दोनों ही 17 सितंबर को हुई टाटा संस की नाटकीय बोर्ड बैठक के बाद सामने आए हैं। उस बैठक में लगभग सभी निदेशकों ने आरबीआई के नियमों के अनुपालन यानी लिस्टिंग के पक्ष में तर्क दिया था।

हालांकि, नोएल टाटा का मानना था कि नियमों के पालन का मतलब केवल लिस्टिंग ही नहीं है और कंपनी को अन्य विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। आरबीआई के पत्र में विलय के प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें टाटा संस की बोर्ड बैठक का हवाला देते हुए कहा गया है कि केंद्रीय बैंक ने लिस्टिंग पर मार्गदर्शन मांगने के कंपनी के 6 अक्टूबर के अनुरोध को समझ लिया है।

नोएल ने सवाल उठाया है कि क्या टाटा संस ने उनके विलय प्रस्ताव पर आरबीआई से मार्गदर्शन मांगा है। उन्होंने कंपनी से इस प्रस्ताव का मूल्यांकन करने और इस सप्ताह बोर्ड के सामने इसके फायदे और नुकसान पेश करने को कहा है।

क्या है आर्टिकल 121 में कानूनी पेंच? टाटा संस और इसके चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन को सलाह देने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सार्वजनिक रूप से लिस्टिंग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यदि आरबीआई कहता है कि जाकर खुद को लिस्ट कराएं, तो यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि मेरे शेयरधारक सहमत नहीं हैं।

साल्वे का मानना है कि कंपनी के पब्लिक होने से अधिक पारदर्शिता आएगी और टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टियों के बीच होने वाले मतभेदों के कारण कंपनी का कामकाज ठप होने से बचेगा। दूसरी ओर, टाटा ट्रस्ट्स का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने टाटा संस के नियंत्रक शेयरधारक के रूप में ट्रस्ट्स की सर्वोच्चता की वकालत की है। उन्होंने कहा कि कंपनी में कोई ऐसा बेलगाम बोर्ड नहीं हो सकता, जो ट्रस्ट्स की असहमति के बावजूद बड़े फैसले ले। गौरतलब है कि संबंधित अपर-लेयर एनबीएफसी कंपनियों में टाटा संस ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अभी तक शेयर बाजार में लिस्ट नहीं हुई है।

यदि गुरुवार की बैठक में दोनों प्रस्तावों पर मतदान होता है, तो दोनों ही मामलों में 5:1 के अनुपात से फैसला होने की उम्मीद है। इसमें नोएल टाटा अकेले पड़ सकते हैं, वे आईपीओ के खिलाफ और ट्रस्ट्स के विलय प्रस्ताव के पक्ष में वोट देंगे। हालांकि, इससे टाटा संस के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 121 को लेकर विवाद फिर से खड़ा हो जाएगा।

नोएल का मानना है कि आर्टिकल 121 के तहत किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए ट्रस्ट द्वारा नामित निदेशकों के बहुमत की सहमति जरूरी है। चूंकि नोएल और वेणु श्रीनिवासन ट्रस्ट के दो नामित निदेशक हैं, इसलिए ट्रस्ट्स का कहना है कि दोनों का पक्ष में वोट देना अनिवार्य है। वहीं, टाटा संस इस व्याख्या से असहमत है।

कंपनी का तर्क है कि यदि ट्रस्ट के दोनों नामित निदेशक विपरीत दिशा में वोट करते हैं, तो आर्टिकल 121 बैठक के चेयरमैन को टाई तोड़ने के लिए कास्टिंग वोट डालने का अधिकार देता है। 17 सितंबर की बैठक में भी इसी व्याख्या का इस्तेमाल किया गया था, जब नोएल ने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति का विरोध किया था और श्रीनिवासन ने इसका समर्थन किया था।

शापूरजी पलोनजी समूह के 25000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर भी चर्चा गुरुवार की बैठक के एजेंडे में शापूरजी पलोनजी (एसपी) समूह का वह प्रस्ताव भी शामिल है, जिसके तहत वह टाटा संस में अपनी 18.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के एक हिस्से को भुनाकर 25000 करोड़ रुपये जुटाना चाहता है। इस सौदे से होल्डिंग कंपनी की शेयरधारिता संरचना में बदलाव आएगा।

नोएल टाटा ने सुझाव दिया है कि इसे सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कैपिटल के जरिए लागू किया जाए और शेयरों का मूल्यांकन आयकर नियमों के नियम 11UA के तहत किया जाए। उम्मीद है कि चेयरमैन चंद्रशेखरन बोर्ड के सामने इस बात का आकलन पेश करेंगे कि टाटा संस इस भुगतान के लिए धन कैसे जुटाएगा, जिसमें आंतरिक कैश फ्लो, सूचीबद्ध निवेशों की बिक्री या नए व्यवसायों में हिस्सेदारी बेचने जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं।

पहले पिछली बैठक के मिनट्स पर होगी बात लिस्टिंग, विलय और एसपी समूह के प्रस्ताव बैठक के एजेंडे में शामिल सात प्रमुख विषयों में से हैं। अन्य विषयों में टाटा संस के शेयरों का डीमैटेरियलाइजेशन, कंपनी के वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों पर विचार, और एग्राटास यानी बैटरी उद्यम, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस, तेजस नेटवर्क्स तथा एअर इंडिया के कामकाज की समीक्षा शामिल है। जिसमें ट्रस्ट्स और रतन टाटा की हिस्सेदारी शामिल है, इसके अलावा टाटा संस की गारंटी और निवेश की भी समीक्षा की जाएगी।

हालांकि, इन सभी प्रस्तावों से पहले बोर्ड 17 सितंबर की बैठक के विवादित कार्यवृत्त को उठाएगा। नोएल टाटा को उम्मीद है कि चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति पर उनकी असहमति और आर्टिकल 121 की उनकी व्याख्या समेत उनकी सभी आपत्तियों को अंतिम रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।