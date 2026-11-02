तमिलनाडु: 100 फीट गहरी खाई में लुढ़का लकड़ी से भरा ट्रक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के नीलगिरि में कोटागिरी के पास कट्टाबेट्टू में एक लकड़ी से लदी लॉरी अचानक ढलान से नीचे लुढ़क गई और लॉरी करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी।

कब और कैसे हुए हादसा?

कोटोगिरी के पास कट्टाबेटेटू इलाके में लकड़ियों से लदी एक लॉरी सड़क किनारे खड़ी थी। तभी बारिश के कारण कमजोर हुई मिट्टी धंस गई और भारी लॉरी करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना को देखकर स्थानीय लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।