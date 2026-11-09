तमिलनाडु लाइब्रेरी घोटाले के बाद प्रशासनिक फेरबदल, सरकार ने IAS आरवी शाजीवन को नियुक्त किया नया निदेशक
कोयंबटूर के पेरियार लाइब्रेरी में किताबों की खरीद विवाद के बाद तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया है।
HighLights
कोयंबटूर लाइब्रेरी में किताबों की खरीद पर विवाद
IAS जयंती को DPL पद से हटाया गया
IAS आर. वी. शाजीवन नए DPL नियुक्त
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। कोयंबटूर के पेरियार लाइब्रेरी के लिए किताबों के सिलेक्शन और खरीद को लेकर हुए विवाद के बाद तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया है।
इस मुद्दे ने राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। इस फेरबदल के तहत IAS अधिकारी जयंती जो सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशक (DPL) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं, उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है।
सरकार ने IAS आर. वी. शाजीवन को नया DPL नियुक्त किया है। जयंती जो शिक्षक भर्ती बोर्ड (TRB) की अध्यक्ष भी हैं उस पद पर बनी रहेंगी।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब विवाद गहरा गया है। इसकी शुरुआत शुक्रवार को हुई, जब लेखक पेरुमल मुरुगन ने आरोप लगाया कि कोयंबटूर पुस्तकालय में मौजूद सैकड़ों किताबों में तथ्यात्मक गलतियां हैं और लेखकों को लेकर शक है और कीमतें बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई हैं।
इससे इन किताबों के AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) द्वारा तैयार किए गए होने की आशंका पैदा हो गई है। शाजीवन की नियुक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभाग को किताबों की खरीद के तरीकों और पुस्तकालय संग्रह के लिए किताबें चुनने की प्रक्रिया को लेकर सवालों का सामना करना पड़ रहा है।
नए निदेशक पूरे तमिलनाडु में सार्वजनिक पुस्तकालयों की देखरेख करेंगे जिसमें विभागीय नीतियों को लागू करना और पुस्तकालय से जुड़े कार्यक्रमों की निगरानी करना शामिल है।
इस बीच, TRB अध्यक्ष के रूप में जयंती का बने रहना यह दिखाता है कि सरकार ने तत्काल प्रशासनिक बदलाव को केवल सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग तक ही सीमित रखा है।
चूंकि यह विवाद राजनीतिक ध्यान खींच रहा है, इसलिए किताबों की खरीद प्रक्रिया को लेकर सरकार के अगले कदम और इन प्रक्रियाओं की किसी भी संभावित समीक्षा पर सबकी नजर रहेगी।
(न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट इ साथ)