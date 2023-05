Tamil Nadu: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, अमूल को दूध खरीदने से रोकने का किया अनुरोध

नई दिल्ली, एजेंसी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि अमूल को तत्काल प्रभाव से तमिलनाडु के आविन के मिल्क शेड क्षेत्र से दूध की खरीद से रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

Tamil Nadu CM MK Stalin writes to PM Narendra Modi requesting his "urgent intervention to direct Amul to desist from milk procurement from the milk shed area of Aavin in Tamil Nadu with immediate effect."

