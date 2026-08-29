तमिलनाडु के सीएम विजय का सेंट्रल जेल में सरप्राइज विजिट, कैदियों से बातचीत कर लिया फीडबैक

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम विजय ने शुक्रवार को चेन्नई स्थित देश के सबसे बड़े जेल परिसरों में से एक, पुझल केंद्रीय कारागार का औचक निरीक्षण (सरप्राइज विजिट) किया। निरीक्षण के दौरान जेल पहुंचे सीएम विजय ने कैदियों को मिलने वाले भोजन, चिकित्सा, बुनियादी सुविधाओं और पुनर्वास कार्यक्रमों की समीक्षा की।

इस दौरान सीएम विजय ने कैदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और जरूरतों पर फीडबैक लिया और उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी ली। साथ ही परिसर स्थित पुलिस स्टेशन और विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों का जायजा भी लिया। सुरक्षा ब्लॉक और फांसी क्षेत्र का भी किया निरीक्षण तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पुझल केंद्रीय कारागार-I में एकांतवास वार्ड, मुलाकात कक्ष, अस्पताल, नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, कक्षाओं, पुस्तकालय और उन्नत कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया। इसके अलावा, उन्होंने जेल के उच्च सुरक्षा ब्लॉक और फांसी क्षेत्र का भी निरीक्षण किया।