तमिलनाडु विधानसभा का दुर्लभ नजारा, अपनी कुर्सी छोड़ मंत्रियों के बीच जाकर बैठ गए सीएम विजय

पीटीआई, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय गुरुवार को राज्य विधानसभा में अपनी कुर्सी से उठकर मंत्रियों के साथ अगली कतार में बैठ गए।

शायद यह पहली बार है जब कोई मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों से बात करने के लिए अपनी आधिकारिक कुर्सी से उठकर उनके पास आकर बैठा हो।

आमतौर पर मुख्यमंत्री स्पीकर की कुर्सी के पास एक अलग और बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं। मंत्री उनकी बगल में अपनी वरिष्ठता के अनुसार आगे की कतार में ही अलग बैठते हैं। आगे की पंक्ति में विपक्ष के नेता और विधायी दलों के नेता बैठते हैं।