निलंबित रक्षा उत्पादन फर्म ने किया बैंक से 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, सीबीआई ने किया एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रक्षा उत्पादन से जुड़ी एक फर्म के खिलाफ कथित तौर पर बैंक से 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। मामले की एफआईआर में कहा गया है कि इंडियन बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि एडिगियर इंटरनेशनल ने अपने साझेदारों/गारंटरों के माध्यम से बेईमान इरादे से और अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर इंडियन बैंक (तत्कालीन इलाहाबाद बैंक) को धोखा दिया है। जिससे बैंक को 31.88 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। इस साल मार्च में, रक्षा मंत्रालय ने परिधान और बुलेटप्रूफ जैकेट निर्माता एडिगियर इंटरनेशनल को सशस्त्र बलों के साथ कोई भी व्यवसाय करने से निलंबित कर दिया। FIR में नामित आरोपियों की हुई पहचान एफआईआर में नामित आरोपियों की पहचान एडिगियर इंटरनेशनल, पीएन खन्ना, अनु खन्ना, संजय खन्ना, संदीप खन्ना और अन्य के रूप में की गई है। यह फर्म नारायणा विहार, नई दिल्ली में स्थित है और एफआईआर में नामित व्यक्ति फर्म में भागीदार या गारंटर थे। इसमें आगे लिखा है कि कंपनी के फोरेंसिक ऑडिट के दौरान, यह पाया गया कि एडिगियर इंटरनेशनल ने ऋणदाता बैंक "इलाहाबाद बैंक" से स्टैंडर्ड ग्राम उद्योग संस्थान पर 8.55 करोड़ रुपये के बिक्री बिल में छूट के लिए अनुरोध किया है। बैंक ने इन बिलों पर छूट दी और पार्टी के नकद क्रेडिट खाते में 7.07 करोड़ रुपये की राशि जमा की। नियत तिथि पर स्टैंडर्ड ग्राम उद्योग संस्थान बैंक को भुगतान करने में विफल रहा। जब एडिगियर इंटरनेशनल से संपर्क किया गया तो बताया गया कि स्टैंडर्ड ग्राम उद्योग संस्थान ने माल रिजेक्ट कर दिया है और फैक्ट्री में पड़ा हुआ है।

