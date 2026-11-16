'पेट्रोल-डीजल के दाम घटाना अभी संभव नहीं', केंद्रीय मंत्री बोले- तेल कंपनियों को 42,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में तत्काल कटौती तकनीकी रूप से संभव नहीं है। उन्होंने इसकी वजह तेल कंपनियों को हुए 42,000 करोड़ रुपये के नुकसान और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में "अव्यवस्था" बताई।

मीनंबाक्कम हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में गोपी ने कहा कि विभिन्न राज्यों के पास पेट्रोल पर कर घटाने का विकल्प है, लेकिन ईंधन की कीमतों में कटौती से पहले तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि कीमतों में तत्काल कमी की उम्मीद करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है।

गोपी ने बताया कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारणों पर चर्चा करते हुए कहा कि केरलम और कर्नाटक में भी दाम बढ़े हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में बाधाएं हैं और सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।