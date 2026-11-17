'ज्यादा एथनॉल मिलाने का आरोप लगाने वाले विज्ञान से अनजान', पेट्रोल में 20 प्रतिशत से अधिक मिलावट पर बोले सुरेश गोपी
केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पेट्रोल में 20% से अधिक एथनॉल मिश्रण के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने ऐसे आरोप ...और पढ़ें
HighLights
सुरेश गोपी ने एथनॉल मिश्रण के आरोपों को "विज्ञान न जानने वाले इडियट" बताया।
पेट्रोल वाहनों का प्रदूषण कम करने को एथनॉल मिश्रण एकमात्र विकल्प।
मशीनें 20% एथनॉल सीमा पर वाल्व बंद करने के लिए कैलिब्रेट हैं।
डिजिटल डेस्क, त्रिशूर। तेल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से दिए जा रहे पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक होने के आरोपों को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने मंगलवार को ऐसे आरोप लगाने वालों को "विज्ञान न जानने वाले इडियट" बताया।
केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री ने कहा कि पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए एथनॉल मिश्रण ही एकमात्र विकल्प है।
उन्होंने कहा कि व्यापक वैज्ञानिक शोध और पुनः शोध के बाद और भारतीय वाहन अनुसंधान संघ (एआरएआइ) की मंजूरी से भारत ई10 से ई20 एथनॉल मिश्रण पर पहुंचा है। गोपी ने कहा कि एथनॉल मिश्रण को लेकर कई दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक दावे किए जा रहे हैं, खासकर यह आरोप कि निर्धारित सीमा पार हो गई है।
उन्होंने कहा- "मैं ऐसे लोगों को कोई बुरा नाम नहीं दूंगा। मैं बस इतना कहूंगा कि इन मूर्खों में से किसी को भी विज्ञान की जानकारी नहीं है।" गोपी ने कहा कि कोई भी पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा की जांच कर सकता है।
उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक रूप से मंजूर मिश्रण की सीमा 20 प्रतिशत है और किसी भी खुदरा ईंधन केंद्र से उपभोक्ताओं को अधिकतम इतनी ही मात्रा में एथनॉल मिला पेट्रोल मिलेगा। उन्होंने कहा कि मिश्रण की मशीनरी को इस तरह से कैलिब्रेट किया गया है कि एथनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत पर पहुंचते ही वाल्व बंद हो जाएगा। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)