डिजिटल डेस्क, त्रिशूर। तेल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से दिए जा रहे पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक होने के आरोपों को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने मंगलवार को ऐसे आरोप लगाने वालों को "विज्ञान न जानने वाले इडियट" बताया।

केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री ने कहा कि पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए एथनॉल मिश्रण ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि व्यापक वैज्ञानिक शोध और पुनः शोध के बाद और भारतीय वाहन अनुसंधान संघ (एआरएआइ) की मंजूरी से भारत ई10 से ई20 एथनॉल मिश्रण पर पहुंचा है। गोपी ने कहा कि एथनॉल मिश्रण को लेकर कई दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक दावे किए जा रहे हैं, खासकर यह आरोप कि निर्धारित सीमा पार हो गई है।

उन्होंने कहा- "मैं ऐसे लोगों को कोई बुरा नाम नहीं दूंगा। मैं बस इतना कहूंगा कि इन मूर्खों में से किसी को भी विज्ञान की जानकारी नहीं है।" गोपी ने कहा कि कोई भी पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा की जांच कर सकता है।