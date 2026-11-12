'अजीत पवार के निधन के साथ खत्म हो गई थी बात', NCP के गुटों के विलय की संभावना को सुप्रिया सुले ने किया खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कई दिनों से चल रही राजनीतिक अटकलों पर विराम लगाते हुए राकांपा (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार को कहा कि राकांपा के दोनों गुटों के बीच विलय को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही है।

यह अध्याय उसी दिन बंद हो गया था, जिस दिन उनके भाई अजीत पवार का निधन हुआ था। मीडिया से बात करते हुए सुले ने शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (शरदचंद्र पवार) और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाले राकांपा गुट के फिर से एक होने की अफवाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें विलय को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि मेरे भाई अब नहीं रहे और उसी दिन मेरे लिए विलय का विषय भी खत्म हो गया। मुझे कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, इसलिए मुझे नहीं पता कि किस विलय की बात हो रही है। इस बारे में मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की है।

पुरानी बातचीत के संदर्भ में सुले ने माना कि अजीत पवार ने अपने निधन से पहले दोनों गुटों को फिर से एक करने के लिए बातचीत शुरू की थी। उन्होंने बताया कि बारामती के गोविंदबाग में हुई उनकी बातचीत का 17 जनवरी, 2026 का एक वीडियो पहले से ही सार्वजनिक है और किसी से छिपा नहीं है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि उनके भाई के निधन ने सब कुछ बदल दिया और उस प्रक्रिया को हमेशा के लिए रोक दिया। विरोधी गुट के नेताओं द्वारा शरद पवार से हाल ही में की गई मुलाकातों को ज्यादा अहमियत न देते हुए सुले ने कहा कि अलग-अलग पार्टियों के नेता अक्सर हमारे वरिष्ठ नेता से मिलते रहते हैं।

पार्टी टूटने के बाद भी कई विधायक, मंत्री और नेता शरद पवार से मिलते रहे हैं। ऐसी शिष्टाचार मुलाकातें कोई नई हैं। जब उनसे कुछ राकांपा नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हाल ही में हुई मुलाकातों के बारे में पूछा गया तो सुले ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और इसे दूसरी पार्टी का आंतरिक मामला बताया। उन्होंने कहा कि कौन किससे और किस वजह से मिलता है, यह उनका निजी और आंतरिक मामला है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी।