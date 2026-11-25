पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को शरजील इमाम और उमर खालिद की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

इन याचिकाओं में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें दोनों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' (यूएपीए) के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे की कथित बड़ी साजिश से जुड़ा है।

काज लिस्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीश जायमाल्य बागची तथा वी. मोहना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिकाओं में दोनों ने जमानत की मांग की है। तर्क है कि अभियोजन पक्ष संरक्षित गवाहों से पूछताछ करने में विफल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई एक साल की रोक की अवधि भी अब खत्म होने वाली है।