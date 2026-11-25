उमर खालिद और शरजील इमाम को मिलेगी राहत या बढ़ेगा इंतजार? याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिकाओं में शरजील इमाम और उमर खालिद ने जमानत की मांग की है। तर्क है कि अभियोजन पक्ष संरक्षित गवाहों से पूछताछ करने में विफल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई एक साल की रोक की अवधि भी अब खत्म होने वाली है।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिकाओं में दोनों ने जमानत की मांग की है
शरजील इमाम के खिलाफ 25 सितंबर 2020 को चार्जशीट दाखिल की गई थी
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को शरजील इमाम और उमर खालिद की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
इन याचिकाओं में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें दोनों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' (यूएपीए) के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे की कथित बड़ी साजिश से जुड़ा है।
काज लिस्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीश जायमाल्य बागची तथा वी. मोहना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिकाओं में दोनों ने जमानत की मांग की है। तर्क है कि अभियोजन पक्ष संरक्षित गवाहों से पूछताछ करने में विफल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई एक साल की रोक की अवधि भी अब खत्म होने वाली है।
इमाम की याचिका में कहा गया है कि 25 सितंबर 2020 को चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें 18 आरोपित मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
अभियोजन पक्ष ने 900 से अधिक गवाहों का हवाला दिया है, जिनमें 47 संरक्षित गवाह भी शामिल हैं। खालिद ने अपनी याचिका में इस बात का भी जिक्र किया कि संरक्षित गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है।