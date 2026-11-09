रेलवे स्टेशनों पर मिले साफ पानी और बेहतर सुविधाएं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका; सीजेआई की पीठ करेगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र और अन्य पक्षों को रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छ पेयजल, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं, चालू शौचालय और यात्रियों की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में संबंधित अधिकारियों को रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के पेयजल के सभी स्रोतों की निर्धारित मानकों के अनुसार व्यापक और नियमित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 16 नवंबर की वाद सूची के अनुसार, याचिका पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ सुनवाई करेगी।

याचिका में निर्देश देने की मांग की गई है कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, गरिमा और जीवन की रक्षा के लिए स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई और स्वच्छता, चालू शौचालय, उचित कचरा प्रबंधन, सुगम पहुंच, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं और निर्धारित न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए तत्काल समयबद्ध सुधारात्मक और उपचारात्मक कदम उठाए जाएं।