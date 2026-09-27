UPI से हटेगा चार्ज? 2000 वाली लिमिट को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसके तहत दो हजार से ज्यादा के कुछ खास यूपीआइ 'पर्सन-टू-मर्चेंट' ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाया गया है।

15 अक्टूबर से यूपीआई पर लगेगा MDR यह मामला छह साल से अधिक समय से पूरी तरह मुफ्त चले आ रहे यूपीआइ भुगतानों के भविष्य से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई के जरिये मर्चेंट को दो हजार रुपये से ज्यादा के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लागू किया है, जिसे 75 हजार रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर अधिकतम 300 रुपये तक सीमित किया गया है।