डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह वैवाहिक दुष्कर्म के विवादित मुद्दे से जुड़ी याचिकाओं पर दिसंबर में अंतिम सुनवाई करेगा।

शीर्ष अदालत के समक्ष इस जटिल कानूनी सवाल को उठाने वाली कई याचिकाएं हैं कि यदि कोई पति अपनी बालिग पत्नी को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है तो क्या उसे दुष्कर्म के अपराध में अभियोजन से छूट मिलनी चाहिए।

भारतीय दंड संहिता की अपवाद धारा-375 के तहत (जिसे अब निरस्त कर भारतीय न्याय संहिता, 2023 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है) किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं है, बशर्ते पत्नी नाबालिग नहीं हो। नए कानून की धारा-63 (दुष्कर्म) के अपवाद-2 में भी यही बात कही गई है।