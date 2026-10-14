नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम की याचिका पर 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की।

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि आसाराम को 26 अक्टूबर तक मिली पैरोल अवधि समाप्त होने और आत्मसमर्पण करने के बाद मामले की सुनवाई की जाएगी। आसाराम को पड़ा दिल का दौरा आसाराम के वकील सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट को बताया कि 85 वर्षीय आसाराम को मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ा और उन्हें आइसीयू में भर्ती कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट आसाराम की दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इनमें से एक गुजरात मामले में अंतरिम जमानत के लिए थी और दूसरी जोधपुर में दर्ज मामले में उसकी दोषसिद्धि बरकरार रखने के राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील थी।