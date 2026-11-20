पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह निजी विश्वविद्यालयों के नियमन और कामकाज की देशव्यापी जांच से जुड़ी कार्यवाही जारी रखने या बंद करने पर 11 जनवरी को फैसला करेगा।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि वह पहले याचिकाकर्ता छात्रा आयशा जैन की एमिटी विश्वविद्यालय के खिलाफ शिकायत पर विचार करेगी। इसके बाद व्यापक जनहित याचिका के दायरे और कार्यवाही जारी रखने की जरूरत पर निर्णय लिया जाएगा।