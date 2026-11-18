डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिव्यांगजन के अधिकारों पर एक स्थायी समिति गठित करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति को युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा के दुभाषियों के पैनल गठित करने का भी निर्देश दिया है, ताकि शीर्ष अदालत में कार्यवाही के दौरान दिव्यांग अधिवक्ताओं की सहायता की जा सके।

ये घोषणाएं बुधवार को दिव्यांगजन के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रास के साथ हुई बैठक के दौरान की गईं। इस बैठक में दिव्यांग अधिवक्ताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। 'न्यायपालिका और राज्य सरकार मिलकर काम करें' एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया,"मुख्य न्यायाधीश ने दिव्यांगजन के अधिकारों को आगे बढ़ाने में न्यायपालिका और नागरिक समाज के काम को सराहा। उन्होंने दिव्यांग युवा वकीलों का अदालतों के समक्ष दिव्यांगजन के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाने और उन पर व्यापक ध्यान आकर्षित करने के लिए आभार जताया।"