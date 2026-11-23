डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की उम्रकैद की सजा को मेडिकल आधार पर निलंबित कर दिया।

जस्टिस एम एम सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने दोषी इरफान सिराज पाडा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता की मेडिकल स्थिति का हवाला देते हुए, उनके वकील ने बताया कि पाडा 18 साल से जेल में हैं। गुजरात सरकार के वकील ने इस याचिका का विरोध नहीं किया।

बेंच ने कहा, 'बताई गई परिस्थितियों को देखते हुए, हम याचिकाकर्ता को केवल मेडिकल आधार पर सजा से राहत (निलंबन) देने के लिए तैयार हैं।' 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राज्य में दंगे भड़क गए थे।

पाडा, जिसे इस मामले के सिलसिले में मार्च 2002 में गिरफ्तार किया गया था, ने मेडिकल आधार पर जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। यह आवेदन उसकी उस लंबित अपील के दौरान दिया गया था, जिसमें उसने गुजरात हाई कोर्ट के अक्टूबर 2017 के फैसले को चुनौती दी थी।