डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के मदुरै की पहाड़ी पर स्थित पत्थर के स्तंभ यानी दीपथून पर पारंपरिक दीप जलाने के आदेश का पालन न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।

शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत 15 अन्य सरकारी और मंदिर अधिकारियों को अदालत की अवमानना यानी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया है।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने टिप्पणी की कि जिस तरह से यह पूरा घटनाक्रम हुआ है, उससे संकेत मिलता है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम किया है।

अदालत ने कहा कि न केवल इस न्यायालय की गरिमा बचाने के लिए, बल्कि न्याय प्रशासन की पवित्रता बनाए रखने के लिए भी इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाना जरूरी है।

मुख्य सचिव से मांगी गई कॉल डिटेल

घटनाओं की पूरी कड़ी को जोड़ने के लिए अदालत ने मुख्य सचिव एम साई कुमार को एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

इस हलफनामे में दीप जलाने की निर्धारित तिथि से पहले अधिकारियों के बीच हुए ईमेल, टेलीफोन कॉल, संदेशों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड का पूरा ब्योरा देना होगा। इसके साथ ही, उन्हें अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी निर्देश दिया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों समेत ट्रस्टियों को मिला नोटिस मुख्य सचिव कुमार के अलावा, कम से कम तीन आईएएस अधिकारियों को अवमानना नोटिस भेजा गया है, जिनमें हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती सचिव वी राजारमन, एचआर एंड सीई आयुक्त टीजी विनय और मदुरै के जिला कलेक्टर निशांत कृष्णा शामिल हैं।