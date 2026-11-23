डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अयोग्यता की कार्यवाही से बचने और चुनी हुई सरकारों के अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए जाने वाले 'रणनीतिक इस्तीफों' के कथित दुरुपयोग को रोकने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है।

कोर्ट ने सोमवार को दल-बदल विरोधी कानून में व्यापक सुधार की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और विधि आयोग से जवाब तलब किया है। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने ए. सेतु की याचिका पर विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय को भी नोटिस जारी किए हैं। एडवोकेट आर. सतीश कुमार और एडवोकेट जतिन के माध्यम से दायर इस याचिका में कहा गया है कि अयोग्यता की कार्यवाही का सामना कर रहे या इसकी आशंका वाले जनप्रतिनिधि (सांसद और विधायक) स्पीकर या सभापति के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने से पहले ही अक्सर इस्तीफा दे देते हैं।

इससे विधानसभाओं का संख्याबल बदल सकता है, राजनीतिक जोड़-तोड़ को बढ़ावा मिल सकता है और संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल कानून के परिणामों से बचा जा सकता है। याचिका में निर्देश देने की मांग की गई है कि दसवीं अनुसूची के तहत यदि किसी सदस्य के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही लंबित या संभावित है, तो उसका इस्तीफा स्वतः ही इस कार्यवाही को समाप्त न करे। स्पीकर और सभापति ठोस तथ्यों के आधार पर इस्तीफे की स्वैच्छिकता व वास्तविकता की जांच कर तर्कसंगत आदेश पारित करें और अयोग्यता याचिका पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लें।