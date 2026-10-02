महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से मांगा जवाब, सर्किट हाउस से बाहर निकालने का है आरोप

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और अन्य को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मोइत्रा ने अपने संसदीय क्षेत्र कृष्णानगर की यात्रा के दौरान पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि नादिया जिला प्रशासन ने कमरा आवंटित होने के बावजूद उन्हें सर्किट हाउस से बाहर निकाल दिया था। न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।