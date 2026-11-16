महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव: आरक्षित सीटों के रोटेशन नीति को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार के जिला परिषदों और पंचायत समितियों के आम चुनाव से संबंधित नियमों के एक प्रविधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस प्रविधान के लागू होने के बाद जिला परिषदों और पंचायत समितियों के आम चुनाव को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन का पहला चुनाव माना गया है।

जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने रूपाली इंद्रभूषण सोनडे की ओर से दायर अपील खारिज करते हुए कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार के पास यह अधिकार नहीं हो सकता है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र को एससी या एसटी के लिए आरक्षित घोषित किया जाए। यह अपील बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के 19 सितंबर, 2025 के फैसले के विरुद्ध दायर की गई थी।

ऐसे फैसले नीतिगत दायरे में आते हैं- कोर्ट पीठ ने कहा कि ऐसे फैसले नीतिगत दायरे में आते हैं और याचिकाकर्ता यह नहीं कह सकतीं कि रोटेशन पॉलिसी किसी खास तरीके से लागू की जानी चाहिए। हालांकि, पीठ ने सोनडे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी की दलीलों पर गौर करते हुए याचिकाकर्ता को स्थानीय निकाय चुनावों में रोटेशन पॉलिसी के तहत एससी-एसटी के लिए सीटों के आरक्षण से जुड़े नियमों पर पुनर्विचार के लिए महाराष्ट्र सरकार को प्रतिवेदन देने की अनुमति दी।

बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रजनीश आर. व्यास और जस्टिस अनिल एस. किलोर की खंडपीठ ने 19 सितंबर, 2025 को महाराष्ट्र सरकार के 2025 के नियमों के प्रविधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह को खारिज कर दिया था।