डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी। याचिका में मांग की गई थी कि पुलिस मुख्यालय में एक ऐसा डाटाबेस बनाया जाए, जो यौन अपराधों के मामलों में बार-बार शिकायत करने वालों पर नजर रख सके।

कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है।मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने शोनी कपूर द्वारा केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ दायर इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति 100 शिकायतें भी दर्ज करा सकता है, क्योंकि कानून में झूठी शिकायतें करने पर कार्रवाई का प्रविधान है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा, 'हर किसी को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है, चाहे वह सौ शिकायतें ही क्यों न हों। अगर शिकायत झूठी है, तो उसके नतीजे भुगतने होंगे।'