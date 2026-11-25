डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े 'बड़ी साजिश' मामले में जमानत की मांग करने वाली शरजील इमाम और उमर खालिद की याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मांग पर विचार करने से पहले पुलिस का पक्ष सुनेगा।



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