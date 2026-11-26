पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के बांदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) द्वारा हत्या के मामले में एक महिला को मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी करने का आदेश रद कर दिया।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना 70 पन्नों का आदेश पारित किया और पुलिस जांच में खामियां निकालने में जुट गए।

पीठ ने कहा कि यह न्यायिक शक्ति का आश्चर्यजनक इस्तेमाल है। मामले में पुलिस ने जांच के बाद महिला दीप्ति सिंह को आरोपों से मुक्त कर दिया था।

इसके करीब 12 महीने बाद मृतक की बहन प्रतिमा सिंह ने विरोध याचिका दाखिल की। इस पर सीजेएम ने दीप्ति और उनके पति को हत्या तथा आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं में समन जारी कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को पहले यह तय करना चाहिए था कि पुलिस की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करनी है या विरोध याचिका पर कानून के अनुसार आगे बढ़ना है। केवल पुलिस जांच में खामियां बताना किसी शिकायत का विकल्प नहीं हो सकता।