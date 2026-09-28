'बंगाल विधानसभा स्पीकर को समय सीमा पता है...', TMC के 10 बागी विधायकों को लेकर SC की टिप्पणी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने TMC के 10 बागी विधायकों की आयोग्य याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'हमें पूरा भरोसा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष को उस अदालती आदेश की पूरी जानकारी है, जिसमें बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए तीन महीने की समय-सीमा तय की गई थी।'

3 जज की पीठ ने की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट के विधायक सोहनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका का निपटारा करते हुए यह बात कही।

चट्टोपाध्याय ने कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष को बागी विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला सुनाने की याचिका दायर की थी। तीन महीने की दी गई थी समय सीमा इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मुख्य रूप से कहा कि अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने के लिए तय की गई तीन महीने की समय सीमा 10 अक्टूबर को समाप्त हो रही है।